Eestit esindavad quadide Rahvuste motokrossil Saar, Rillo ja Sõna

Meeskonna mänedžer Martin Breiberg väljendas rahulolu meeskonna koosseisu üle. "Mul on väga hea meel, et saame Itaalias just selle meeskonnaga Eestit esindada. Tiimis on suurepärane kooslus kogemusest, nooruslikust energiast ja talendist," ütles Breiberg, ja lisas, et kõik kolm võistlejat on sel aastal näidanud häid tulemusi.

Kevin Saar on viiekordne Euroopa ja seitsmekordne Eesti meister. Käesoleval aastal võistles Saar USAs ja näitas väga häid tulemusi. "Mul on hea meel ja uhke tunne, et saan juba kuuendat korda Rahvuste krossil Eestit esindada," ütles Saar, kes on ligi kuus aastat tagasi Cingolis ka võistelnud ja kirjeldas rada väljakutseid pakkuvana. "Rada on kõva pinnase, suurte hüpetega ja suhteliselt kiire. Kõrguste vahed on rajal üpris suured ja kohati on tunne nagu sõidaks ameerika mägedel," iseloomustas Saar Cingoli rada.

Karl Robin Rillo ja Rasmus Sõna on mõlemad noored ja andekad krossisõitjad. Rillo on sel aastal esmakordselt quadide Euroopa meistrivõistluste sarjas osaledes olnud korduvalt poodiumil ning hoiab nelja etapi järel teist kohta. Eesti meistrivõistluste arvestuses on Rillo liidripositsioonil. Sõna hoiab Eesti meistrivõistlustel teist kohta ning kahel Euroopa meistrivõistluse etapil, kus ta osales, oli ta mõlemal korral kuues.

"Tiimi valikul oli määravaks kandidaatide sportlikud saavutused sel hooajal. Lisaks võistlustulemustele võtsime kuulda ka quadikogukonna arvamust, keda soovitakse näha Eestit esindamas," selgitas Breiberg. "Mul on väga hea tunne selle meeskonnaga minna maailma tugevaimasse konkurentsi mõõtu võtma," lisas mänedžer.