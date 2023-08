Flora mängib laupäeval Balti liiga finaalis

Laupäeva esimeses kohtumises võõrustab Sporting Saku Läti valitsevat meistrit SFK Riga. Balti liigas on naiskonnad vastamisi läinud kahel korral, eelmisel aastal kallutas kaalukausi kasuks Riia naiskond, kes võttis eestlaste üle napi 1:0 võidu. Märtsikuus võttis Sporting aga revanši ning alistas vastase tulemusega 5:2.

Eelmisel aastal võitlesid samad naiskonnad kolmanda koha eest, kuid tol korral said pronksmedalid kaela lätlased. Kuidas lõpeb Balti liiga Sportingu ja Riga jaoks tänavu, selgub laupäeval Saku staadionil kell 14. Mängu peakohtunik on Rainer Väljas, äärtel abistavad teda Richard Kiviselg ja Kert Pulst. Neljanda kohtuniku ülesandeid täidab Roman Daniljuk. Kohtumise otsepilti on võimalik jälgida Soccernet TV vahendusel.

Finaalmängu avavile kõlab kell 17, kui ootab ees vastasseis Leedu ja Eesti valitsevate meistrite FK Gintra ning FC Flora vahel. Balti liigas võisteldud omavahelises kolmes kohtumises on võidud noppinud leedulannad, kahel korral on nad löönud eestlaste võrku kolm vastuseta tabamust. Ka eelmisel hooajal esikoha eest heidelnud naiskondade viimane omavaheline kohtumine lõppes tulemusega 2:0 Gintra kasuks. Milliseks kujuneb finaalmäng, näeb laupäeval Leedus Radviliškis staadionil kell 17. Otsepilti kannab üle Futbolas TV.