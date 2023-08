Vigastatud Murray jätab Cincinnati turniiri vahele, sihib USA lahtiseid

Kolmekordne slämmivõitja oli vigastuse tõttu sunnitud pooleli jätma ka eelmisel nädalal toimunud kõrgeima kategooria ATP turniiri Torontos. Teisipäeval sai Cincinnatis alguse samuti kõrgeima kategooria ATP tenniseturniir, kuid Murray teatas põhiturniiri avapäeval, et ei osale.

"Ma olen hetkel maailma edetabelis enda kõrgeimal kohal alates puusaoperatsioonist. See operatsioon leidis aset juba väga ammu ja olen pidanud tegema väga palju tööd, et taas esi-40 sekka jõuda," sõnas maailma 36. reket. "Samas tunnen, et see ei ole minu piir. Usun, et saan ennast veel kõrgemale mängida."

Murray on sel aastal maailma esi-20 sekka kuuluvate mängijate vastu pidanud viis kohtumist ning võitjana väljunud kolmel korral. Maikuus võidutses Murray Challenger Touri turniiril Prantsusmaal, juunis võitis ta kaks Challengeri turniiri järjest. Wimbledoni slämmiturniiril piirdus Murray teise ringiga, kus pidi kreeklase Stefanos Tsitsipase paremust tunnistama.

Tennise USA lahtised algavad 28. augustil.