Penaltiolukorda eiranud kohtunikel järgmises mänguvoorus vilistada ei lasta

Premier League'i hooaja esimese mänguvooru viimases kohtumises alistas Manchester United Wolverhamptoni Wanderersi 1:0. Kohtumise lisaminutitel jooksis Unitedi väravavaht Andre Onana tsenderduse järgi, kuid ei jõudnud pallini ja põrkas kokku Wanderersi ründaja Saša Kalajdžiciga. Kuigi olukord vaadati VAR-iga üle, otsustas kohtunikebrigaad üllatavalt, et viga ei olnud ning United võttis hooaja avavoorust võidu.

Wolverhamptoni peatreener Gary O'Neil ütles, et kohtunike töö eest vastutava ühingu esindaja Jon Moss ütles talle pärast kohtumist, et ei suutnud peakohtuniku Simon Hooperi ning VAR-kohtunike Michael Salisbury ja Richard Westi otsust uskuda.

"Jon Moss ütles meile, et see oli ilmselge penalti ja et me oleks pidanud selle saama," sõnas O'Neil. "Selles mõttes oli hästi, et ta vabandas ning ei suutnud uskuda, et peakohtunik ja VAR otsustasid mõlemad, et viga ei olnud. Selline ausus pani mind aga veel halvemini tundma, sest tean, et meil oli õigus. Nulliga lahkumise üle tunneme end väga halvasti."

Manchester Unitedi väravavaht Andre Onana tundis, et otsus oli õige. "Väravavahid teevad otsuseid, vahel otsustad õieti, vahel valesti. Minu jaoks oli see tavapärane kontakt kahe suurema mängija vahel ja midagi erilist ei toimunud. Loomulikult olin enesekindel, et penaltit ei anta," sõnas väravavaht.

Kõik kolm eelmainitud kohtunikku on kõrgliiga teiseks mänguvooruks mängudelt kõrvale jäetud. Salisbury jaoks on see teine juhtum: aprillis ei andnud VAR-kohtunik Brightonile Tottenhami mängus samuti penaltit.

Premier League jätkub reedel, kui omavahel lähevad vastamisi hooaga kaotusega alustanud Nottingham ja Sheffield United.