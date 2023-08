Vahetustehingut nõudev Harden kutsus koduklubi presidenti valetajaks

Korvpalliliigas NBA on sel suvel kerkinud esile suur üleminekudraama, milles soovib 2018. aastal liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud James Harden enda senisest koduklubist Philadelphia 76ersist lahkuda. Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva ütles Harden, et klubi president Daryl Morey on valetaja.