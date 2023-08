Eesti – Rootsi EM-valikmängule on juba väljastatud enam kui 6000 piletit

Rootsi koondis käis viimati Tallinnas 1997. aastal, kui maailmameistrivõistluste valikmängus teeniti napp 3:2 võit. Läbi aegade on Eesti ja Rootsi vastamisi olnud 18. korral, viimati 2021. aastal Stockholmis, kus võõrustajad olid paremad tulemusega 1:0. FIFA edetabelis paikneb Rootsi 23. kohal.

Meeste koondise kodumängu esitleja on Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) suurtoetaja Rimi. 9. septembril avatakse festivaliala kell 16.00, kus esineb armastatud Eesti artist. Koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 18.15, hümnid kõlavad kell 18.45 ning kohtunik annab avavile kell 19.00.

Pääsmed mängule on müügil Piletilevis ja Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel, kus kõigil soovijatel on võimalik leida endale sobiva hinnaklassi ja istekohaga pääse. EJL tuletab meelde, et pääsmete edasimüük (sh välisfännidele) või piletite kasutamine kommertseesmärkidel (sh loosimised vms) on ilma EJL-i nõusolekuta keelatud.