Bruins jäi ilma veel ühest raudvarast

37-aastane tšehh alustas karjääri kodumaal Kladno Rytiris enne, kui ta 2004. aastal NHL-i draft'i teises ringis Bruinsi poolt valituks osutus. Krejci mängis kõik 16 ookeani taga veedetud hooaega Bruinsi ridades, kogudes 1032 põhihooaja mänguga 786 resultatiivsuspunkti (231 väravat ja 555 söötu). Play-off'is jäi tema arvele 160 mänguga 128 punkti (43 väravat ja 85 söötu).

"Tahaksin tänada [Bruinsi presidenti] Cam Neelyt ja [peamänedžer] Don Sweeneyt, kes andsid mulle lõpliku otsuse langetamiseks piisavalt mõtlemisaega," teatas Krejci oma lahkumiskirjas. "Kui mind 2004. aastal NHL-i valiti, siis ma ei osanud aimata, et saan nii uskumatute ja sihikindlate inimestega koos töötada. Te olete alati minu jaoks olemas olnud, kui mul on midagi vaja olnud, ja mina olen alati teie jaoks olemas."

Rahvuskoondisega võitis Krejci täiskasvanute maailmameistrivõistlustelt kaks pronksmedalit (2012, 2022) ning juunioride MM-ilt veel ühe pronksi (2005).

Krejci on teine kauaaegne Bruinsi mängija, kes otsustas sel suvel uisud varna riputada. Juulis teatas karjääri lõpetamisest meeskonna senine kapten Patrice Bergeron.

