Autoralli MM-sari USA-sse veel ei jõua

WRC promootor soovis algselt 2024. aasta kalendrisse mahutada 14 etappi, kuid ürituste direktori Simon Larkini sõnul on 13 rallist kinnipidamise põhjus seisnevat vajadusest tuua MM-sarja rohkem Rally1 autosid. "Meie plaan on jääda 13 ralli juurde ja põhjus jääda 13 on usk, et meistrivõistluste parimates huvides on see, et me koos tootjatega astume parimaid samme, et suurendada autode arvu P1 (prioriteet 1 - tootja sõitjad) valdkonnas," ütles Larkin DirtFishile.

USA MM-ralli ei kuulu WRC kalendrisse enne 2025. aastat. Larkin lisas, et Ameerika etapi vähemalt aasta võrra edasilükkamine on osa nende strateegiast. Kuigi USA-sse ega Saudi Araabiasse rallit sõitma 2024. aastal ei minda, siis võivad potentsiaalselt naasta kalendrisse Poola või Argentiina etapp.

Larkini sõnul loodetakse uus kalender valmis saada nädal enne Kreeka rallit, mis toimub septembri teisel nädalavahetusel.

2024. aasta kalendrist on järgmiseks hooajaks endale koha taganud Monte Carlo, Rootsi, Horvaatia, Portugal, Sardiinia, Keenia, Soome, Kreeka, Tšiili, Kesk-Euroopa ning Jaapani ralli. Lisaks sõidetakse esmakordselt MM-etapp Läti teedel.