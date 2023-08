Kanada esireket sai suvel esmakordselt võidurõõmu maitsta

Kevadest saadik põlvevigastusega kimpus olnud Auger-Aliassime sai Cincinnati turniiri avaringis 4:6, 6:2, 6:3 jagu tunamullu Wimbledonis finaali jõudnud Matteo Berrettinist (ATP 38.).

Ligi kaks ja pool tundi kestnud kohtumises servis Auger-Aliassime üheksa ässa ja tegi kuus topeltviga, Berrettini sai kirja kolm ässa ja sama palju topeltvigu. Kanadalasel õnnestus teha 25 äralööki Berrettini üheksa vastu. Lisaks realiseeris Auger-Aliassime kuuest murdevõimalusest kolm ja päästis vastase neljast võimalusest kolm.

Võiduga lõpetas Auger-Aliassime viiemängulise kaotusteseeria, mis algas maikuus Prantsusmaa lahtistel, kui ta tunnistas tol hetkel maailma edetabelis 130. real paiknenud Fabio Fognini paremust.

"See hooaeg on raskelt kulgenud, seega minu jaoks on see suur võit," lausus Auger-Aliassime mängu järel. "Nüüdsest olen iga võidu üle õnnelik, aga see ei tähenda, et mul suuri ambitsioone ei oleks. Tean, et suudan endiselt kõrgel tasemel mängida ja täna suutsin seda tõestada. Nii et ma lihtsalt üritan samas vaimus jätkata."

Teises ringis läheb Auger-Aliassime vastamisi prantslase Adrian Mannarinoga (ATP 32.), kes seljatas avaringis kaasmaalase Richard Gasquet'i (ATP 53.) 6:4, 6:3.

Soome esinumber Emil Ruusuvuori (ATP 60.) alistas kvalifikatsioonist põhiturniirile pääsenud prantslase Corentin Moutet' (ATP 77.) 6:2, 6:2 ning kohtub järgmises ringis seitsmendana asetatud Andrei Rubljoviga (ATP 8.).

Maailma esireket Carlos Alcaraz sai turniiriks kõrgeima asetuse ning läheb oma esimeses matšis kokku austraallase Jordan Thompsoniga (ATP 55.), kes oli avaringis 7:6 (5), 7:6 (2) üle ameeriklasest John Isnerist (ATP 106.). Teisena asetatud Novak Djokovic (ATP 2.) alustab turniiri kas hispaanlase Alejandro Davidovich Fokina (ATP 23.) või argentiinlase Tomas Martin Etcheverry (ATP 31.) vastu.