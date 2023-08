Vigastusest paranemas Aleksander Oliver Hint jätkab Viimsis

Eelmise hooaja Viimsi kaitsemängu tugitala 23-aastane Aleksander Oliver Hint jätkab Viimsi ridades. 1.99 pikk, väikese ääre positsioonil mängiv mees on noorenduskuuri läbinud viimsilaste seas üks kõige vanem ja ka kogenum.

Viimasel hooajal jäi Hint vigastuse tõttu pingile alates Meistriliiga veerandfinaalidest TalTechi vastu. Enne seda oli ta käinud igas mängus keskmiselt 20 minutit platsil ning skoorinud veidi üle viie punkti.

"Otsus Viimsis jätkata tuli üsna kergelt, sest juba eelmisel hooajal sujus koostöö treeneritega väga hästi ning korralduslikult oli kõik suurepärane. Peale vigastust sain Viimsi klubilt igakülgset abi ja toetust ning loodame siiani, et taastumine läheb oodatust kiiremini. Hetkel ei saa kindlat kuupäeva paika panna, kuid ootuste kohaselt olen hiljemalt uue aasta alguses tagasi platsil ja valmis meeskonda igakülgselt aitama. Algavaks hooajaks on kokku pandud üsna noor meeskond, aga see loodetavasti tähendab palju energiat ja tugevat võitlusvaimu ehk ootan juba huviga uut hooaega ja veel enam taas mängimist," ootab Hint mängukõlbulikuks saamist.

Peatreener Valdo Lipsu jaoks on Hint meeskonna jaoks väga oluline lüli: "Hint treenib praegu oma plaani järgi ehk peamiselt teeb jõudu ja raviharjutusi. Lähemal ajal saab hakata jooksma. Tõenäoliselt on teda platsile oodata detsembris. Aleksander Oliver on noortele eeskujuks ning hoiab meeskonna tuju üleval. Kuid loomulikult tahame teda väga väljakul näha ning hooaja teises pooles, ootame temalt suurt panust," rääkis peatreener Lips.