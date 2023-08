43-aastane Venus Williams alistas maailma 16. reketi

Venus Williams võitis avaringis natukene üle kahe tunni kestnud kohtumises venelannat Veronika Kudermetovat 6:4, 7:5.

Avasetis läks Kudermetova 4:1 kahe servimurdega juhtima, kuid William suutis võita kõik järgmised viis geimi ning võitis avaseti 6:4. Teine sett algas sarnase stsenaariumi, kui Kudermetova läks 4:0 juhtima. Venelanna omas teises setis ka kahte settpalli, kuid neid realiseerida ei suutnud ja pidi vastu võtma 7:5 setikotuse.

Seitsmekordne suure slämmi tšempion Williams, kes on praegu edetabelis 533. kohal, polnud top20 mängijat võitnud pärast kohtumist 2019. aastal, kui alistas Kiki Bertensi.

"Andsin endast parima, et olla siin võimalikult kiiresti ning parimas võimalikus vormis, mida suutsin selle ajaga saavutada. Nii et see pakub rahuldust, kui võita on võimalik saada väga vähese ettevalmistusajaga," ütles Williams peale mängu.

Teises ringis läheb Williams vastamisi, kas hiinlanna Qinwen Zhengi või valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitšiga.