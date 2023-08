Karl-Martin Rammo lõpetas purjetamise MM-il esimeses sõidus teisena

10.augustil alanud purjetamise maailmameistrivõistlused Haagis on poole peal. Eestlastest tegi tugeva alguse Karl-Martin Rammo, kes esimeses sõidus finišis teisena.

ILCA 7 paadiklassis võistlev varasema Olümpia-kogemusega purjetaja Karl-Martin Rammo tegi tugeva alguse, finišeerides esimeses sõidus teisena. Teise sõidu lõpetas Rammo 43 kohal, koondtabelis hetkel koht 41. Samas grupis võistlev Martin Aruja positsioneerub üldarvestuses kohal 116. Kokku on ILCA 7 meeste võistlusklassis 138 sportlast. '

Helen Ausman ja Helen Pais 49erFX paadil on kolme võistluspäevaga kirja saanud üheksa võistlussõitu, olles eilse seisuga 58 meeskonnaga fleedis 44. kohal.

IQ Foili naissportlased Ingrid Puusta ja Emma Viktoria Millend pole veel võistlustulle astunud, merel tehakse siiski usinasti trenni, et kohaneda Haagi oludega ning olla stardiliinil parimas võimalikus vormis.

Meeste IQ Foili arvestuses on peetud neli võistlussõitu. Vennad Renar ja Romek Roolaht võistlevad selles grupis kokku 91 sportlasega. Renari parimaks sõiduks oli kolmas, olles suures grupis kolmeteistkümnes finišis. Renar püsib esimeses kolmandikus sõitude tulemused 25-29-13-35. Romek Roolaht ei jää vennast pikalt maha olles esimeses sõidus 27, teised 31, kolmas sõit tuli katkestada aga neljandas sõidus oli Romek taas esimese kolmekümne seal kohal 27.

ILCA 6 naiste arvestuses võistlevad Katariina Roihul ja Romi Safinil on tänaseks kirjas neli võistlussõitu. Roihu seni parim sõit oli viimane, 110 sportlasega grupis lõpetas ta sõidu 19. kohal, eelnevad sõidud olid vastavalt 33-35-31-19, hetkel on Katariina Roihu üldarvestuses 75. kohal. Romi Safin on samas arvestuses kohal 98.

Võistlus lõppeb pühapäeval, siis selgub kas ja kes Eesti purjesportlastelt 2024 Pariisi Olümpiale pääseb.