TÄNA OTSE | MM-i esimese finalisti selgitavad Hispaania ja Rootsi

Esmakordselt MM-il poolfinaali pääsenud Hispaania läbis alagrupi kahe võidu ja ühe kaotusega. Kui kaheksandikfinaalis loputasid hispaanlannad Šveitsi viie väravaga, siis veerandfinaal Hollandi vastu kulges märksa raskemalt. Otsustavaks sai vahetusest sekkunud 19-aastane Salma Paralluelo, kes näitas 111. minutil individuaalset meistriklassi ja lõi soolorünnaku järel Hispaania võiduvärava.

Hispaania peatreener Jorge Vilda lükkas favoriidi koorma rootslannade õlgadele. "Jah, me peame Rootsit võitma ja see saab olema lisamotivatsioon. Rootsil lasub võidukohustus, tulenevalt nende jalgpalli ajaloost. Me saame neile väärikalt vastu astuda. Kui näitame Hispaania koondise paremat poolt, siis teenime teisipäeval võidu."

Rootsi läbis alagrupi täiseduga ning ei vääratanud kaheksandikfinaalis tiitlikaitsja USA ega veerandfinaalis 2011. aasta maailmameistri Jaapani vastu. MM-il võistlustulle jäänud koondistest on Rootsi maailma edetabelis kõrgeimal kohal, asudes USA ja Saksamaa järel kolmandal positsioonil. Favoriidi staatusele aitab kaasa tõsiasi, et Rootsi mängib MM-i poolfinaalis viiendat korda. Neljast eelmisest korrast jõudsid rootslannad finaali ainult 2003. aastal, kui nad pidid tiitlimängus Saksamaa 2:1 paremust tunnistama.

"Mängu võtmeks saavad olema kogemused," ütles Rootsi poolkaitsja Kosovare Asllani. "Praegu oleme väga tahtmist täis ja vaatame teisipäeva poole. Oluline on hoida pea külmana ja nautida hetke."

Rootsi kasuks räägib ka omavaheliste kohtumiste ajalugu. Senisest 11 vastasseisust on Rootsi võitnud seitse, ülejäänud neli lõppesid viigiga. Viimane kohtumine läinud aasta oktoobris lõppes 1:1 viigiga.

Kolmapäeval võitlevad teise finaalkoha nimel võõrustajamaa Austraalia ja valitsev Euroopa meister Inglismaa.