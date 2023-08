OTSEBLOGI | Eesti võitis Iisraeli vastu avapoolaja paari punktiga

Eesti alustas mängu paremini, minnes juhtima 4:0 ja 6:5 eduseisult ka 15:5. Avaveerandi lõpuks oli edu kaheksa silma ehk 20:12.

Teisel veerandil hakkas Iisrael tasapisi vahet vähendama, jõudes vaid ühe punkti kaugusele (27:28) ja mõni hetk hiljem ka viigini (32:32). Esimese poolaja võitis siiski Eesti 36:34.

Eesti - Iisrael:

Eelvaade:

Tegemist on alagrupiturniiri viimase vooru kohtumisega. Eesti alustas turniiri 74:77 kaotusega Tšehhile ja alistas seejärel Põhja-Makedoonia 83:59. Iisraeli koondis on saanud kirja kaks võitu: kõigepealt alistati Põhja-Makedoonia 86:65 ja seejärel Tšehhi 80:67.

Neljaliikmelisest alagrupist pääsevad jätkama kaks paremat. Tšehhi alistas viimase vooru avamängus Põhja-Makedoonia 94:82 (19:16, 26:23, 26:19, 23:24) ja tõusis sarnaselt Iisraeliga kahe võidu peale, aga kui Eesti saab Iisraelist jagu, pääsetakse siiski poolfinaali.

Eesti koondislase Artur Konontšuki sõnul on tegemist aga kolmest vastasest kõige tugevamaga. "Seda näitas ka Tšehhi ja Iisraeli omavaheline mäng. Tuleb korralikult ette valmistuda selleks mänguks," tõdes Konontšuk tähtsa mängu eel ERR-ile.

"Kõik hakkab tahtest. Ma arvan, et alati võidab see meeskond, kes tahab rohkem. Nii on ka treener öelnud ja nii olen ise aru saanud."

"Tulebki võidelda iga palli eest - seda nii kaitses kui ka rünnakul," jätkas ta. "Tuleb olla enesekindel, julgelt mängida, agressiivselt mängida, otsida üles oma meeskonnakaaslased ja teha õigeid otsuseid."