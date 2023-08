Artur Konontšuk Iisraeli mängu eel: kõik hakkab tahtest

Suure võidu järel Põhja-Makedoonia üle sõnas Artur Konontšuk, et tunne on palju parem. "Pärast sellist võitu on palju kergem ja saab minna palju parema tundega Iisraeli vastu," sõnas Konontšuk.

Konontšuk rõhutas seda, et Iisrael on aga väga raske vastane. Konontšuki sõnul on tegemist isegi Tšehhist tugevama vastasega. "Seda näitas ka Tšehhi ja Iisraeli omavaheline mäng. Tuleb korralikult ette valmistuda selleks mänguks," tõdes Konontšuk tähtsa mängu eel.

"Kõik hakkab tahtest. Ma arvan, et alati võidab see meeskond, kes tahab rohkem. Nii on ka treener öelnud ja nii olen ise aru saanud. Tulebki võidelda iga palli eest - seda nii kaitses kui ka rünnakul. Tuleb olla enesekindel, julgelt mängida, agressiivselt mängida, otsida üles oma meeskonnakaaslased ja teha õigeid otsuseid," kommenteeris Konontšuk mänguks häälestumist.