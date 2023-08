Manchester City mängib UEFA Superkarikat oma tähtmängijata

Premier League'i tänavuse hooaja avakohtumises läksid vastamisi valitsev meister Manchester City ja värskelt kõrgliigasse naasnud Burnley. Manchester City küll võitis mängu kindlalt 3:0, kuid väljakult oli vigastuse tõttu sunnitud lahkuma nende talisman Kevin De Bruyne, kes vahetati välja 36. minutil.

De Bruyne lonkas vigastuse tõttu väljakult ära ka Meistrite liiga finaalis. Guardiola andis mõista, et tegu on sama hamstringlihase vihastusega. "See on jälle see hamstring, sama koht. Ma ei tea, kui kauaks ta eemale jääb: see kõik sõltub vigastuse tõsidusest, aga läheb paar nädalat," ütles City peatreener pärast mängu Burnleyga.

Superkarika võitja selgitatakse välja kolmapäeval Ateenas. Möödunud aastal võitis UEFA Superkarika Madridi Real.