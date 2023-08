Southampton jäi ilma oma talismanist

West Ham United soetas Southamptonist 35 miljoni euro eest kõrgklassi keskväljamootori, kelle suurimaks trumbiks on standardolukorrad. West Ham United on üritanud terve suve leida asendust Declan Rice'ile, kes siirdus rekordsumma eest Arsenali.

James Ward-Prowse's free-kick highlights reel is ridiculous! @WestHam have signed a set-piece specialist pic.twitter.com/XifC31SZC5 — Premier League (@premierleague) August 14, 2023

Inglismaa koondist 11 korral esindanud Ward-Prowse sõlmis Ida-Londoni klubiga lepingu neljaks aastaks. 28-aastane mängumees esindas Southamptoni põhimeeskonda 410 korral.

"Mul on väga hea meel West Ham Unitedis olla," sõnas inglane. "Vaadates eemalt, on see klubi olnud juba mitu aastat pidevas tõusus. Mullune edu Konverentsiliigas on toonud klubisse tõelise momentumi," jätkas ta.

Oma hooaja esimeses mängus mängis West Ham Bournemouthiga võõrsil 1:1 viiki. 20. augustil ootab ees kodumäng Chelsea vastu.