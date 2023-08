Tartu tugevdas korvialust ameeriklasega

Pärast ülikoolikarjääri mängis Hughes ühe hooaja profina Küprosel ja Mehhikos. Eelmisel hooajal Mehhiko CIBACOPA liigas neljandana lõpetanud Caballeros de Culiacan meeskonnas kogus ta 40 mänguga keskmiselt 15,6 punkti ja 7,2 lauapalli.

Meeskonna spordidirektor Janar Taltsi sõnul on Hughesi pikkade rotatsioonis suur roll. "Tagaliin on meil paigas ja usun, et üsna tummine. Selle nädalaga peaks ka korvialune paika saama ja Johnny Hughes on mänguplaani oluline osa," sõnas Talts.

"Ta on näidanud, et suudab skoorida ja eemalt ohtlik olla, lisaks käib ta päris aktiivselt lauas. Loodame, et ta suudab ka meie võistkonnas seda hästi teha ja Euroopa korvpalliga kiiresti kohaneda. Nädala lõpupoole on veel üht korvialust täiendust oodata ja siis on meeskond komplekteeritud."

Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskond kogunes esmaspäeval esimeseks treeninguks ja kontrollmängudega alustatakse augusti lõpus.