Montreali ajakava jooksis umbe, Rõbakina näitab näpuga WTA suunas

Rõbakina veerandfinaal venelanna Darja Kasatkinaga osutus väga pikaks maratonmatšiks, mis kestis pea kolm ja pool tundi ning lõppes kohaliku aja järgi kell kolm öösel enne laupäeva.

Kasahstani esindaja võitis mängu ja pidanuks laupäeval kohtuma poolfinaalis valgevenelanna Ljudmilla Samsonovaga, aga vihma tõttu lükati vastasseis pühapäevale.

Rõbakina kaotas poolfinaali ja Samsonova pidi samal päeval vaid paar tundi hiljem mängima finaali Jessica Pegulaga, aga suutis selles kohtumises võita vaid ühe geimi.

Poolfinaali kaotanud Rõbakina lõpetas aga turniiri ka väikse traumaga ja tema õlg teibiti kinni. "Ma tunnen, et olen ajakava ja kogu olukorra tõttu täiesti läbi. Ma ei ole sellega üldse rahul, aga asjad on nagu on," lausus Kasahstani esindav venelanna.

"Kahjuks ei saa mängijad neis olukordades palju teha. Otsus ei ole tegelikult meie teha. Ilm ei aidanud ka kaasa. Nii et sain pisut viga, aga proovime seda kontrolli all hoida ja eks ole näha, kuidas edasi."

Rõbakina sõnul polnud ta kunagi varem ühtki mängu nii hilja kui kell kolm öösel lõpetanud. "Loodetavasti on see viimane kord, sest see on pisut ebaprofessionaalne... ma ei saa öelda, et turniiri poolt, sest ma arvan, et kõige tähtsam on siin WTA."

"Juhtimine on pisut nõrk, aga loodetavasti midagi muutub, sest sel aastal on olnud juba palju olukordi, mida ma tegelikult ei mõista."

Kahe nädala pärast algavad USA lahtised ja Rõbakina pole kindel, kas äsjane vigastus kuidagi tema ettevalmistust mõjutab. "Peame vaatama, kuidas ma end tunnen ja uurima neid väikseid traumasid, mis mul on. Pean iga otsuse targalt langetama," vastas ta.