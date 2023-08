Chelsea saab rekordilise summa eest ihaldatud Moises Caicedo

Londoni klubi maksab 21-aastase Ecuadori koondise poolkaitsja eest 115 miljonit naela (ca 133 miljonit eurot), mis on Briti saarte üleminekurekord. Seejuures eelmise rekordi püstitas alles tänavu jaanuaris samuti Chelsea, kui argentiinlase Enzo Fernandezi eest maksti 107 miljonit naela (ca 124 miljonit eurot).

Küll aga peab Caicedo läbima veel arstliku ülevaatuse.

Caicedo vastu tundis suurt huvi ka Liverpool, kes jõudis reedel Brightoniga kokkuleppele 111 miljoni naela (ca 129 miljonit eurot) suuruses tehingus, kuid poolkaitsja enda eelistus on mängida Chelseas ja seega sellest lõpuks asja ei saanud.

Brighton ostis Caicedo 2021. aasta talvel Ecuadori klubist Independiente del Valle vaid nelja miljoni naela eest, aga Inglismaa kõrgliigas jooksis mängija esimest korda platsile alles 2022. aasta aprillis.

Pärast seda avaldas ta mitmetele suurklubidele muljet ja näiteks tänavu jaanuaris üritas teda ebaõnnestunult osta Arsenal. Selle asemel tegi Caicedo aprillis Brightoniga uue lepingu, mis pidanuks kehtima 2027. aastani.

Mullu täielikult ebaõnnestunud ja hooaja alles 12. kohal lõpetanud Chelsea on teinud suvel ohtralt täiendusi: meeskonnaga on liitunud Axel Disasi, Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Lesley Ugochukwu, Angelo Gabriel, Robert Sanchez ja Diego Moreira. Samuti on toodud peatreeneriks Mauricio Pochettino.

Hooaja avamängus viigistati kodus Liverpooliga 1:1.