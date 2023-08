Barcelona hooaeg algas tulise viigiga, Xavi eemaldati

Barcelona kohtus võõrsil Getafega, kellega neil viimastel aastatel pole võõrsilmängud kuidagi õnnestunud. Juba esimese poolaja lõpus jäid külalised arvulisse vähemusse, sest Raphinha lõi vastast küünarukiga pähe ja teenis punase kaardi.

Liiga kaua selline seis aga ei püsinud, kuna 57. minutil näidati teist kollast kaarti ka Getafe kogenud ründajale Jaime Matale ja mõlemad võistkonnad jätkasid kümnekesi. Küll aga eemaldati 70. minutil kohtuniku otsuse kritiseerimise eest Barcelona peatreener Xavi.

Vastuoluline moment tekkis ka üleminutitel, kui Getafe karistusalas peatati Ronald Araujo. VAR palus Cesar Sotol situatsioon välja ääres monitorist üle vaadata, aga kohtunik näitas hoopis eelnevas olukorras Barcelona palluri käega mängu. Tekkinud segadustes tiksus kell peaaegu 20. üleminutini.

"Kohtunik on see, kes lasi asjal nii kaugele areneda. On nagu on," lausus otsustavaid momente juba tribüünilt jälginud Xavi kanalile DAZN. "Ütlesin talle, et ta lubab liialt vigu teha ja seetõttu saatis ta mind minema. Ja ma ei näinud selles viimases olukorras kätt."

"Samuti on kahetsusväärne, et ta andis 20 minutit üleaega. Me teeme ennast lolliks, sest on naeruväärne," jätkas Xavi, aga ei heitunud üleliia. "Eelmisel aastal alustasime samamoodi ja vaadake, kuidas lõpetasime. Olen rahul, sest mängisime kümnekesi hästi. Meil oli võimalusi, aga ei suutnud neid kasutada."

Viimati võitis Barcelona võõrsil Getafet 2019. aastal. Pärast seda on tehtud kolm 0:0 viiki ja saadud üks 0:1 kaotus.

Barcelona suurim rivaal Madridi Real oli alustanud päev varem 2:0 võiduga võõrsil Bilbao Athleticu üle. Teine Madridi suurklubi Atletico peab oma avamängu esmaspäeva õhtul kodus Granadaga.