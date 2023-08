Sinner jõudis karjääri suurima turniirivõiduni

Esimeses setis läks 21-aastane Sinner kaks korda murdega juhtima, aga lasi seejärel vastasel kohe tagasi murda. Seisult 5:4 võitis ta aga De Minauri servigeimi nulliga.

Teises setis oli Sinneri paremus kindlam: ta murdis kahel korral De Minauri pallingugeimi ega lasknud vastast kordagi murdepallini, võites seti 36 minutiga.

Tegemist on Sinneri karjääri tähtsaima turniirivõiduga. Tänavune Wimbledoni poolfinalist on sama tasemega turniiril Miamis jõudnud kaks korda finaali (2021, 2023), aga mõlemad kaotanud.

"Ma hakkan raskete olukordadega harjuma," sõnas noor itaallane. "Olin paar korda murdega peal ja ta murdis tagasi, kuid üritasin rahulikuks jääda. Olin valmis pikaks lahinguks."

"Teises setis mängisin pisut paremini, tõstsin pisut oma mängutaset ja üritasin olla ka pisut agressiivsem. Olen täna näidatud tasemega väga rahul."

Montrealis peetud naiste üksikmängu võitis ameeriklanna Jessica Pegula (WTA 3.), kes oli finaalis üle valgevenelannast Ljudmilla Samsonovast (WTA 12.) väga kindlalt 6:1, 6:0. Kohtumine kestis vaid 50 minutit.

Seejuures oli Pegulal mõistagi suur eelis, sest Samsonova oli vaid paar tundi varem lõpetanud vihma tõttu edasilükatud poolfinaali Jelena Rõbakinaga.

"See on raske ja nõme. Mul on kahju, et me ei saanud mängida pisut ausamatel alustel," lausus karjääri teise WTA 1000 turniiri võitnud Pegula.

Pegula esimene serv õnnestus 19 korda ja ameeriklanna teenis neilt ka alati punkti. Samsonova sai kogu kohtumise peale kirja 21 punkti vastase 51 vastu.