Eelmisel aastal teiseks jäänud Kopecky tuli grupisõidus maailmameistriks

154,1-kilomeetrises grupisõidus kuus kilomeetrit enne lõppu rünnanud 27-aastane Kopecky seljatas viimastel kilomeetritel temaga pikalt koos sõitnud taanlanna Uttrup Ludwigi ning ületas finišijoone üksinda ajaga 4.02,12, pälvides sellega enda esimese maanteesõidu MM-tiitli.

Võimsa lõpu teinud Prantsusmaa velotuuri meister Demi Vollering püüdis finišijoone eel Ludwigi kinni ning lõpetas Kopeckyst seitse sekundit hiljem teise kohaga, Ludwig jäi kolmandaks.

U-23 arvestuses pälvis võidu absoluutarvestuses 11. kohal lõpetanud ungarlanna Blanka Vas, kes lõpetas Kopeckyst neli minutit ja 34 sekundit hiljem.

What a performance from the Belgian in #GlasgowScotland2023!



Demi Vollering pips Cecile Uttrup Ludwig to take silver pic.twitter.com/3QWRhOdEhY