Korvpalli kuulsuste hall täienes 12 uue liikmega

Lisaks Nowitzkile, Parkerile, Gasolile, Popovichile ja Hammonile pääsesid halli veel Dwyane Wade, Gene Keady, Gary Blair, David Hixon, Gene Bess ja Jim Valvano. Samuti tunnustati 1976. aasta olümpiamängudel hõbemedali võitnud USA naiste korvpallikoondist.

2009. ja 2010. aastal Los Angeles Lakersiga kaks NBA meistritiitlit võitnud Gasol tänas enda kõnes head sõpra ning tiimikaaslast Kobe Bryantit. "Tema oli see inimene, kes mu mängu kõige enam mõjutas. Tema näitas mulle, kui kõvasti tegelikult tööd tegema peab ja kui väga sa seda tahtma pead. Ma ei oleks siin ilma sinuta, vennas. Igatsen sind ja Gigit (Bryanti tütar - toim)," ütles hispaanlane.

"Ma tahan eriti esile tuua esimesi eurooplasi, kes ületasid ookeani ja selle võimaluse võtsid," sõnas hispaanlane. Keskmängija ütles enda kõnes, et mäletab selgelt 1992. aasta olümpiamänge, mis peeti tema kodulinnas Barcelonas.

Dirk Nowitzki tänas enda kõnes endist Dallas Mavericksi peatreenerit Don Nelsonit, kes nägi 2,13 meetri pikkuses sakslases midagi enamat kui ainult korvialust mürajat. "Kui ma liigasse tulin, ei tahtnud väga paljud treenerid kahemeetriseid mehi, kes kolmeseid viskasid," sõnas Nowitzki, kellest sai enda NBA karjääri jooksul üks ajaloo paremaid viskajaid. Ühtlasi võitis ta 2011. aastal NBA meistritiitli ning pälvis finaalseeria kõige väärtuslikuma mängija auhinna.

"Pau, Tony, DWade, I didn't always like you guys... but there was always some appreciation of your guys' greatness."



Dirk on the #23HoopClass ️



: The #23HoopClass Enshrinement is live on NBA TV pic.twitter.com/RPpmihkeqy — NBA (@NBA) August 13, 2023

Samuti pääses kuulsuste halli Nowitzkiga kahel korral NBA finaalis kohtunud Miami Heati täht Dwyane Wade. 2006. aastal alistas Heat Dallase finaalseerias, kus Wade parimaks mängijaks nimetati. 2011. aastal liitusid tiimiga LeBron James ja Chris Bosh, kuid samal aastal jäi kolmik Dallasele alla. Siiski võitis Heat järgmisel kahel aastal NBA meistritiitli.

Chicagost pärit Wade valis enda esindajaks legendaarse Allen Iversoni ning pöördus enda kõnes Parkeri, Gasoli ning eriti Nowitzki poole ja ütles: "Kes oleks eales arvanud, et me pärast kõiki neid lahinguid ühes meeskonnas lõpetame?"

"I'm on this stage because my beliefs have always been stronger than anyone's doubts."



DWade speaks on overcoming setbacks and battling through adversity ️



: The #23HoopClass Enshrinement is live on NBA TV pic.twitter.com/8dwJF5woog — NBA (@NBA) August 13, 2023

San Antonio jaoks oli laupäevane öö tunnustusrikas: kuulsuste halli pääsesid nii prantslane Tony Parker, Spursi pikaaegne peatreener Gregg Popovich kui suurepärase mängijakarjääri teinud ja esimese naissoost peatreenerina NBA meeskonda juhendanud Becky Hammon.

NBA ajaloo peatreenerite tippu kuuluv Popovich tänas oma kõnes tähtmängijaid, keda tal õnnestus enda karjääri jooksul juhendada. "Võidud ja kaotused on kõik tühised. Tõusud ja mõõnad, kõik see on jama. See on kõik suhete mäng. Ja need suhted jäävad igaveseks sinuga," sõnas NBA ajaloo võidukaim peatreener. Lisaks rääkis 74-aastane Popovich, et Tokyo olümpiamängudel teenitud kuldmedal kuulub tema suurimate saavutuste sekka.

"I've been waiting for a long time, I'm not done."



A classic Coach Pop moment



: The #23HoopClass Enshrinement is live on NBA TV pic.twitter.com/LLHdLTOlgq — NBA (@NBA) August 13, 2023

Kuuel korral WNBA tähtede mängule valitud Becky Hammon lõpetas enda mängijakarjääri 2012. aastal ning sai 2014. aastal Popovichi abitreeneriks. "Ma tean, et sa ei üritanud julge olla, kui minu palkasid, aga sa tegid midagi, mida keegi teine polnud veel teinud. Sa oled muutnud minu ja nii paljude tüdrukute elu," ütles Hammon Popovichile.

2015. aastal juhendas Hammon Spursi suveliigameeskonda, 2020. aastal sai temast esimene NBA meeskonda juhendanud naissoost peatreener, kui Popovich kohtunikega vaidlemise järel mängust eemaldati. 46-aastane peatreener võitis eelmisel aastal Las Vegas Acesiga WNBA meistritiitli.

"Ma kuulsin nii mitu korda sõna "ei" ja minu ees löödi nii tihti uksi kinni. Aga ma oleks tulnud läbi korstna või akna, et seda võimalust saada. Ma ei muudaks neid raskeid aegu, sest need ajad ehitasid julgust tuleviku jaoks," sõnas Hammon.

"See ei peaks olema meie teie vastu, naised meeste vastu. Me vajame kõiki. Ja kui sa tahad selle eest võidelda, siis ainus viis, mida ma tean, on panna üks jalg teise ette ja ülesmäge edasi kõndida," lisas peatreener.