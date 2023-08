Harri Kullas saavutas debüüdil kuuenda koha, Tanel Leok samuti punktikohal

Ajasõidus 12. koha saanud Kullas tegi esimeses võistlussõidus suurepärase stardi ja ta tuli üle holeshot'i joone teisena. Teda suutis edestada vaid sarja liider Jett Lawrence. Sõidu edenedes langes Kullas seitsmendale kohale, kus ta püsis võistluse lõpuni.

Ajasõidus 28. koha saanud Tanel Leok alustas sõitu kolmandas kümnes. Leok võitles terve sõidu jooksul punktikohale jõudmise eest, kuid jäi lõpuks viimasest punktikohast kuue sekundi kaugusele. Finišijoone ületas Leok 22. kohal.

Võidu eest heitlesid pikalt Lawrence ja Chase Sexton. Ühel hetkel aga Sexton kukkus ja langes kolmandaks. Teiseks tõusnud Dylan Ferrandis näitas sõidu lõpus suurepärast kiirust ja liikus Lawrence'ile üha lähemale, aga viimane kontrollis olukorda ja võttis esikoha. Ferrandis lõpetas teisena ja Sexton kolmandana.

Teises sõidus tegi Kullas taas hea stardi ja ta võitles taas Lawrence'iga stardivõidu eest, aga sarja liider oli jälle napilt parem. Järgmiste ringide jooksul langes Kullas viiendale kohale. Tagantpoolt olid kiiremas tempos veel tulemas Ferrandis ja Plessinger, kes mõlemad Kullasest ka möödusid. Sõidu teises pooles sõitis Kullas seitsmendal kohal ja keegi talle lähedale ei jõudnud.

Leok alustas sõitu 25. koha piirimailt. Esimeste ringidega tõusis ta punktikohale, kuidas peagi langes sealt jälle välja. Sõidu lõpp oli aga Leokil tugev ja ta võitles ennast 18. kohale ning teenis esimesed AMA sarja punktid.

Esikoha eest võitlesid Lawrence ja Sexton, kuid sarnaselt avasõidule kontrollis Lawrence lõpuni välja. Võiduga kindlustas endale Lawrence 450 klassi meistritiitli. Sexton lõpetas sõidu teisena ja Ferrandis kolmandana.

Etapi kokkuvõttes tuli Kullas 28 punktiga kuuendale kohale. Leok sai kolme punktiga 23. koha. Esikoha teenis 50 punktiga Lawrence, teine oli 42 punktiga Sexton ja kolmas 42 punktiga Ferrandis.

250 klassis oli võistlustules Jörgen-Matthias Talviku. Ajasõidus sai ta kirja paremuselt 20. ringiaja. Esimest võistlussõitu alustas Talviku väljaspool punktikohta. Sõiduga suutis Talviku ennast punktikohale tõsta, kuid võistluse keskel tuli sisse sõiduviga ja see langetas meie mehe taas punktikohalt välja. Finišisse jõudis Talviku 23. kohal. Avasõidu võitis Levi Kitchen, teine oli Hunter Lawrence ja kolmas Jo Shimoda.

Teises sõidus tegi Talviku üsna sarnase stardi avasõiduga ja ta pidi jälle punktikoha eest võitlema. Sõidu jooksul tõusiski ta vahepeal punktkohale, kuid siis langes sealt jälle välja. Sõidu teises pooles püsis Talviku 20. kohal ja näis, et punktikoha suudab ära võtta. Lõpus sai siiski üks konkurent temast mööda ja eestlane lõpetas sõidu 21. kohal. Sõidu võitis Justin Cooper, teine oli Lawrnece ja kolmas Shimoda.

Etapi kokkuvõttes sai Talviku 26. koha. Etapivõidu teenis 44 punktiga Lawrence, teine oli 43 punktiga Kitchen ja kolmas 41 punktiga Cooper. Lawrence'i edu teiseks tõusnud Cooperi ees on nüüd 22 punkti. Kolmandal kohal on Shimoda, kes kaotab liidrile 35 punktiga.