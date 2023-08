Hollas ja Remmelg lõpetasid Varssavi MK-etapi üheksandal kohal

Kvalifikatsiooni kaudu ainsa Eesti paarina põhiturniirile murdnud Hollas ja Remmelg lõpetasid alagrupivõistluse kolmandana ning pääsesid play-off'i. Mängus veerandfinaali peale jäädi 0:2 (19:21, 15:21) alla tšehhitaridele Dvornikovale ja Pospisilovale ning eestlannade lõppkohaks jäi üheksas koht, vahendab võrkpalliliit.

Remmelga sõnul olid paari eesmärgid kaheksandikfinaalist kõrgemad, aga määravaks võis saada viimaste nädalate suur koormus. "Oleks tahtnud kauem mängida, aga füüsiliselt oli seekord väga raske ning ei suutnud mängida nii hästi, kui me tegelikult oskame. All on päris mitu nädalavahetust, kus mängude ja soojenduste arv oli väga suur ja see kulutas päris palju."

Koduste fännide rõõmuks on Hollas ja Remmelg liivale tulemas rannavõrkpalli Viaston Eesti meistrivõistlustel 18.-20. augustini Tallinnas Unibet Arena ees. "Eesti meistrivõistlusi oleme otsustanud mängima tulla väikese puhkuse pealt," avas Remmelg lähituleviku plaane.