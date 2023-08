Bellingham debüteeris väravaga, Mbappe ja Neymar jäeti koosseisust välja

Mullu koduliigas teise koha saavutanud Real sai võõrsil jagu Bilbao Athleticust 2:0. Mängu saatus otsustati avapoolajal kaheksa minuti jooksul, kui esmalt oli 28. minutil täpne Rodrygo ning seejärel sai oma debüütmängus 36. minutil jala valgeks Jude Bellingham. Teistes kohtumistes leppisid nii Real Sociedad - Girona kui ka Las Palmas - Mallorca 1:1 viigiga.

Prantsusmaal ei suutnud valitsev meister PSG koduväljakul Lorenti vastu enamat väravateta viigist. PSG juhendaja Luis Enrique otsustas erinevatel põhjustel koosseisust välja jätta mitmed tähtmängijad, teiste seas Kylian Mbappe ja Neymari. Ründeliini moodustasid sel suvel soetatud Goncalo Ramos, Kang-in Lee ja Marco Asensio.

