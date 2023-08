Joshua soomlasest vastane pidas vastu seitse raundi

33-aastane Joshua pidi esialgu vastamisi minema 35-aastase Dillian Whyte'iga, aga matš jäi ära, sest Whyte ei läbinud dopingukontrolli. Lühikese etteteatamisega leiti asendajaks 39-aastane soomlane Robert Helenius.

Matš algas tasavägiselt, kuid seitsmendas raundis pani Joshua oma paremuse maksma tugeva parema käe löögiga, mis soomlase nokauteeris. Helenius suutis siiski omal jalal ringist lahkuda.

Anthony Joshua delivers a knockout to Robert Helenius. Congratulations AJ ✊pic.twitter.com/OCszIUAW8R — Dami' Adenuga (@DAMIADENUGA) August 12, 2023

Joshua on nüüd profikarjääri jooksul teeninud 29. matšist 26 võitu, neist 23 on tulnud nokaudiga. Heleniuse arvel on 32 võitu ja viis kaotust.