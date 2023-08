Pegula üllatas Montrealis Swiatekit

Esimeses setis vahetasid naised kordamööda murdeid kuuenda geimi, mil Pegula suutis oma pallingut lõpuks hoida ning 4:2 juhtima minna. Ameeriklanna tegi seitsmendas geimis veel ühe murde ja vormistas järgmises 6:2 setivõidu.

Teine sett kulges tasavägisemalt ning võitja selgus alles kiires lõppmängus, mille Swiatek võitis 7:4. Otsustavas setis asus Swiatek kahe murde toel 4:2 juhtima, aga ei suutnud kahes järgmises pallingugeimis oma servi hoida ja Pegula kallutas viimase seti enda kasuks 6:4.

PEGULA PREVAILS @JPegula takes down Swiatek in three sets 6-2, 6-7, 6-4 advancing to the finals for the first time in Montreal. #NBO23 pic.twitter.com/no3bGLU6nv