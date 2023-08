Miilen kaotusest: arvan, et see oli hea proovikivi

"Minul on läinud väga hästi. Mu jalg on peaaegu ideaalne. See ei sega mind," tõdes nurgaründaja. Miilenit vaevab vaid see, et ei hüppa veel nii kõrgele, kui oli seda suutnud varem.

Ta lisas ka seda, et vigastuse järel hoiavad treenerid teda ka veidi tagasi, sest kaks geimi ta platsile ei pääsenud.

Miilenil oli kahju, et kaks mängu kaotati. "Saimegi selle maitse suhu. Sellised vastased meid ootavadki, kui mitte hullemad. Arvan, et see oli hea proovikivi enne turniiri," tõdes Miilen pärast mängu.