Jurtšenko: nüüd tuleks hakata realiseerima

Jurtšenko lahkus esimeselt mängult kahetiste tunnetega. "Ühest küljest olime ju tegelikult päris korralikul tasemel. Mängisime Tšehhiga lõpuni välja. Teisest küljest näppude vahele tulemuse mõttes mitte midagi ei jäänud. See turniir on tulemuse peale mäng," sõnas Jurtšenko.

Jurtšenko sõnul ilmnes, et koduväljakul kipuvad Eesti koondise noored mängumehed end üle häälestama. Üle häälestumist ilmnes laupäeval kõige rohkem Jurtšenko arvates Henri Drelli juures. Ta arvas, et see võis olla tingitud Drelli heast mängust soomlaste vastu.

"Saime teada ka seda, et mehistuda on veel vaja. Ja on ikkagi vaja ka suurust," tõdes Jurtšenko, sest vastu tulevad korralikul tasemel Euroopa koondised. "Pelgalt sentimeetrid korvpalli ei mängi, tegelikult on vaja siiski füüsilist rammu," jätkas Jurtšenko.

Mehe sõnul jääb koondisel puudu ka tahtest korvi all võidelda. "Vastast ei tohi lasta liiga kergelt korvi alla, ei tohi lasta korve saada. Sellest tekib päris palju paksu pahandust."

Eesti koondis tabas mängus Tšehhi vastu 34 kolmepunktiviskest kümme. Jurtšenko arvates oli see näitaja, aga täiesti eeldatav, sest oli teada, et Eesti koondisel jääb sel eelturniiril puudu korvialusest jõust. Mees möönis, et koduväljakul oleks võinud tabavus olla veidi parem.

Jurtšenko arvates jäi koondisel puudu ka liidrist. "Kohati justkui tundus, et teise poolaja alguses võtab Konontšuk asjad enda peale. Tegi ära, siis pidid vastased aja maha võtma, kuid siis kadus jälle ära [Konontšuk]. Kohati midagi oli, aga polnud sellist meest, kes oleks algusest lõpuni vedanud."

Peagi on algamas ka 2025. aasta EM-i valiktsükkel. 2025. aasta suurturniirilt oodatakse Eesti koondiselt juba tulemusi, eeldusel, et sinna ka pääsetakse. "Kui me tahame oma koondiselt 2025. aastal tulemust, sest 2025 on enamikes suurtes plaanides pandud juba tulemuseaastaks, siis need, kes meil täna vastas olid, on näiteks mänginud olümpiamängudel - Ameerika Ühendriikide koondisega ja teiste suurte koondistega. On mänginud MM-il suurte nimede vastu, Euroopa meistrivõistlustest rääkimata, nii et vastasel oli täna jällegi rohkem kogemust kui meil," tõdes Jurtšenko. "Seda kogemust ei saa ka muud moodi, kui et sa pead hakkama jõudma suurtele turniiridele," jätkas ta.

Erinevates ringkondades räägitakse pidevalt, kuidas eestlased teevad korvpallimaailmas suuri tegusid. Saatejuht Tarmo Tiisler soovis teada, kas asja mõeldakse suuremaks, kui see tegelikult on.

Jurtšenko arvates on selline mõtlemine aga loomulik, sest ammu pole olnud eestlaseid nii korralikes liigades. Tema arvates on ka eeldused olemas, et asjad võiks minna paremaks.

"Meil on palju puudujaid. Sellest on palju juttu olnud. Aga teisalt - mingil hetkel peab see päev koitma, mil need tasavägised mängud tuleb ikkagi ära võtta. Peavad leiduma need liidrid, kes need mängud välja tassivad," sõnas Jurtšenko. "Me võime öelda, et meil on noor koondis - kõige vanem mees on 26-aastane. Ja vastastel olid päris mitmed mehed, kes olid juba 30-aastased. Justkui on mingisuguselt tasemel mängitud, kuid nüüd tuleks hakata realiseerima," jätkas ta.

Eesti koondise teine mäng toimub pühapäeval, kui minnakse vastamisi Põhja-Makedooniaga. Valikturniirile pääsevad turniiri võitja ja teine koht.