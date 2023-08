Endine Los Angelese šerif näeb 2028. aasta olümpia eel julgeolekuprobleeme

Los Angelese endine šerif Alex Villanueva, kes oli ametis 2018. aastast 2022. aastani, tõdes, et linn on olümpiamängude eel julgeolekulisest vaatepunktist täielikus madalseisus.

Endine šerif juhtis tähelepanu linnas valitsevale politseinike puudusele, mis mõjutab otseselt ka 2028. aasta olümpiamängude edukat korraldamist. Lisaks sellele on Los Angeles üks linnadest, kus toimuvad 2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused.

Villanueva andis mõista, et politseinike jääb linnas aina vähemaks, sest poliitiline kliima selle ümber on kohutav, mistõttu ei soovi keegi ka politseinikuks õppida. Sel aastal lõpetas Los Angeleses politseiakadeemia kõigest 28 inimest.

Hetkel on Los Angeleses umbes 9000 politseinikku, 2009. aastal oli see arv aga 9895. Linnapea Karen Bass soovib, et linnas oleks peagi 9500 politseinikku.

Julgeolekuprobleemide pärast olümpiamängude eel tunneb muret ka Pariisi politseiprefekt Laurent Nunez, kes ütles, et suurimaks katsumuseks julgeoleku tagamisel 2024. aasta Pariisi olümpial on olümpiamängude korraldamise kogemuse puudumine.