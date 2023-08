Kruusateede rattasõidus selgusid Eesti meistrid

Piirilinnas tehti piiriülest koostööd naabritega ja nii asusid stardijoonele nii meistrivõistluste arvestuses sõitvad ratturid kui Hawaii Express Estonian Cup ning Läti Kalnu Divritenu Maratons rattasarjade harrastajad. Rada kulges kahe kolmandiku osas Läti pinnal ja otsustavad sammud tehti alles poole peal, vahendab Eesti Jalgratturite Liit.

"Ühe tobeda sammu tegin, kui kohe peale esimest ringi panin üksi eest minema, et siis aru saada, et jalad pole parimad. Vajusin seejärel kümnesesse jälitavasse guppi tagasi ja kusagil 75. kilomeetril proovisime Ärmi ja tiimikaaslase Kiskoneniga uuesti. [...]Tegin lõpus vigade paranduse ja ülihea meel on esikoha üle. Palav oli muidugi ka,"muljetas finišis ajaloo esimene gravelrattasõidu Eesti meister Pajur.

Rajal olnud SFS vahefiniši võitis Gert Jõeäär, Mariine Auto mäefiniš langes aga hilisema võitjakolmiku kätte - võitja Pajur, teine Kiskonen ja kolmas Ärm.

Naiste hulgas võidutses Mõttus, kelle sõnul oli esikoht liiga hea, et olla võimalik. "Esimesel ringil panin ühel turbasemal lõigul tähele, et Liisal on vist raske ja teisi tüdrukuid ei näinudki. Sain eesotsa meestega minema", sõnas Mõttus pärast finišit. "Umbes kümmekond kilomeetrit enne lõppu tuiskas mööda ikka päris esikümne rattur, kellel vist oli olnud tehniline. See lõhkus pundi ribadeks ja minul olid pisarad silmas, et nüüd tuleb tagant järgmine grupp koos tüdrukutega selga," jätkas ta.

Hõbedale tulnud Laura-Lizette Sander ja pronksmedali omanik Janelle Uibokand kaotasid Mõttusele pea seitse minutit.

Võistkondlikus arvestuses olid meestest esimesed KoMo-Veloplus ja naistest Hawaii Express naiskond. Gardena maratonil lõid platsi puhtaks lõunanaabrid eesotsas Girts Cirvelisega, teine oli Rainers Zviedirs ja kolmas Dominiks Timsans. Hansgrohe kiirenduskilomeetri võitis meestest Rando Marten Evendi, naistest Laura-Lizette Sander. Jetoili poolmaratoni läbis kõige kiiremini sarja liidrisärgis Egert Tammeleht. Sarja lastesõitude nobedaim poiss oli Hugo Bazõlev, kiireim tüdruk oli Sofia Saicane.