Janika Lõiv teenis MM-il 35. koha

Sarnaselt lühirajasõidule kaitses prantslanna Pauline Ferrand-Prevot tiitlit ka olümpiakrossis, võidutsedes ajaga 1:24.14. See on tema viiendaks MM-tiitliks sellel distsipliinil. Varem on ta esikoha teeninud aastatel 2015, 2019, 2020 ja 2022.

"Ma olen võidu üle väga õnnelik. Võistlus oli väga-väga raske ja mul ei olnud seekord väga hea start, aga sain seejärel oma rütmi kätte ja hoidsin seda terve võistluse," ütles Ferrand-Prevot. "Sõitsin tõuse täiega ja püüdsin allamäge taastuda. See töötas hästi. Ma olen enda üle väga uhke, et suutsin plaanist kinni hoida, vaatamata ebaõnnestunud stardile," jätkas ta.

Teisele kohale sõitis end tema kaasmaalane Loana Lecomte (+1.14) ja kolmandale MK-sarjas tänavu juba mitu etapivõitu teeninud hollandlane Puck Pieterse (+1.27).

Eesti valitsev meister Janika Lõiv kaotas finišis võitjale kümne minuti ja seitsme sekundiga ning sai 35. koha.

"Palju ebaõnne oli – kukkumine ja kolm korda tehnilised probleemid, mille tõttu pidin seisma jääma," ütles Lõiv lühidalt võistluse järel.