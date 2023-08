Mike James on otsimas uut koduklubi

Euroliiga superstaarile on erinevate allikate sõnul silma peale pannud Ateena Olympiakos ja Belgradi Partizan.

Möödunud hooaja Euroliiga pronks Monaco on olnud üleminekuturul aktiivne, kui klubiga on liitunud Petr Cornelie, Mam Jaiteh ja NBA superstaar Kemba Walker.

NBA tähe liitumisega muutus Monaco juba lookas tagaliin veel võimsamaks ja ohtlikumaks. Seetõttu väheneb ilmselt ka Jamesi osatähtsus võistkonnas, mis on ajendanud meest Monacost väljapääsu otsima.

Mike Jamesi seostatakse enim sel suvel staarmängijatest Kostas Sloukasest ja Sasha Vezenkovist ilma jäänud Olympiakosega. Huvi on üles näidanud ka Željko Obradovici juhitav Belgradi Partizan. Olukorda raskendab aga see, et Mike Jamesi leping senise koduklubiga kehtib veel aasta ning puudub ka väljaostuklausel.

32-aastane Euroliiga legend viskas möödunud hooajal Euroopa korvpalli tugevaimas sarjas keskmiselt 15,9 punkti, korjas 3,7 lauapalli ning jagas 4,4 resultatiivset söötu.