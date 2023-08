Kanada poksiliit liitus World Boxinguga

Kanada poksiliit teatas reedel, et on lahkunud senisest rahvusvahelisest poksiliidust (IBA) ning on liitunud rivaalitseva World Boxingu organisatsiooniga.

Rahvusvaheliselt olümpiakomiteelt ROK-ilt tunnustamist ootav poksiliit World Boxing teatas kolmapäeval, et uue alaliiduga on nüüdseks ametlikult liitunud USA, Uus-Meremaa, Austraalia, Inglismaa ja Hollandi poksiliidud.

Kanada poksiliit teatas reedel, et neist saab World Boxingu kuues ametlik liige. "Boxing Canada lahkub koheselt IBA-st ning liitub World Boxinguga. See otsus on hoolikalt läbi mõeldud ning on kooskõlas meie soovist poksi Kanadas ja rahvusvaheliselt edasi arendada," ütles Kanada poksiliidu president Ryan O'Shea.

Portaali insidethegames.biz sõnul hindab World Boxing veel mitmeid liikmetaotlusi, sealhulgas soovivad uue alaliiduga liituda Argentina, Brasiilia ja Šveitsi alaliidud. Lisaks oodatakse sarnast otsust ka Iiri poksiliidult.

Rahvusvaheline amatöörpoksi organisatsioon IBA ehk International Boxing Association on aastaid vaevelnud juhtimisprobleemide käes. ROK peatas IBA tunnustamise 2019. aastal ja korraldas 2021. aastal Tokyo olümpiamängude poksiturniiri ise.

ROK heitis juunis IBA ametlikult enda seast välja ning kinnitas, et poks kuulub nii Pariisi kui Los Angelese olümpiamängude võistlusprogrammi.