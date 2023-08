Soome rallil vigastada saanud Rovanperä jätab driftisarja etapi vahele

Rovanperä ja kaardilugeja Jonne Halttunen rullusid Soome ralli kaheksandal kiiruskatsel üle katuse ning olid sunnitud seejärel esmakordselt sel hooajal ralli katkestama.

Esialgu teatas Toyota meeskond, et mõlemad mehed pääsesid õnnetusest vigastusteta, kuid Euroopa drifti meistrivõistluste sarjas kaasa lööv Rovanperä teatas reedel, et on sunnitud sarja Saksamaa etapi vigastuse tõttu vahele jätma.

"Mul on halbu uudiseid. Tegin roietele ja seljale Soome rallil veidi viga ja otsustasin, et jätan Saksamaa etapi vahele, et täielikult taastuda. Proovisin paar päeva tagasi korra sõita, kuid see oli liiga valus. Tulen uuesti driftima Poolasse, kus läheb asi hulluks," kirjutas soomlane ühismeedias.

Pärast nelja etappi on Rovanperä driftisarjas 34. kohal ja on kogunud 37 punkti. Samas on soomlane kaasa löönud vaid kahel etapil. Hooaja üldliider on Jack Shanahan 296 punktiga. Kevin Pesur on 138 silmaga seitsmes, Oliver Randalu on 64 punktiga 28. kohal.

Rovanperä käis kolmapäeval Rae golfikeskuses, ühtlasi demonstreeris autoralli MM-sarja üldliider ka driftimist. "Alustasin sellega mõned aastad tagasi, umbes 2018. Olen alati arvanud, et see on lõbus sport. Tore viis autoga sõita ning mina olen seda alati nautinud," sõnas soomlane.

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub 7. septembril, kui alustatakse Kreeka ralliga.