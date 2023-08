Evenepoelist sai noorim temposõidu maailmameister

Eelmisel aastal grupisõidus maailmameistriks tulnud Evenepoel läbis 47,8-kilomeetrise temposõidu ajaga 55.19,23. "Olen esimene belglane, kes kunagi temposõidus MM-tiitli võitnud. Siin võitmine oli üks mu hooaja suuremaid eesmärke ja tegin seda rajal, mis ei ole minu kaalus ratturile kõige ideaalsem," sõnas belglane pärast sõitu.

2020. ja 2021. aastal maailmameistriks tulnud itaallane Filippo Ganna lõpetas reedese võistluse ajaga 55.31,51 (+12,28) ning pälvis teise koha, pronksmedali sai esmakordselt MM-il osalev 19-aastane britt Josh Tarling, kes lõpetas ajaga 56.07,43 (+48,20).

Lisaks sellele, et 23-aastane Evenepoel on ajaloo noorim temposõidu maailmameister, on Tarling ajaloo kõige noorem pjedestaalil lõpetaja.

Esikolmikule järgnes ameeriklane Brandon McNulty (56.46,14; +1.26,91), viiendaks jäi belglane Wout van Aert (56.56,46; +1.37,23). Valitsev maailmameister Tobias Foss pälvis tänavusel MM-il 11. koha, lõpetades ajaga 57.23,89.

Päeval aset leidnud juunioride temposõidul võidutses austraallane Oscar Chamberlain, kes lõpetas 22,7-kilomeetrise sõidu ajaga 28.29,62. Teiseks jäi britt Ben Wiggins ajaga 28.54,40, esikolmikusse mahtus veel sakslane Louis Leidert ajaga 29.03,73.

