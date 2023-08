Andy Murray jättis vigastuse tõttu Toronto turniiri pooleli

Murray (ATP 40.) jõudis Torontos kaheksandikfinaali, kus pidi öösel vastu reedet vastamisi minema itaallase Jannik Sinneriga (ATP 8.), kuid britt teatas enne matši, et peab vigastuse tõttu turniiri pooleli jätma.

"Mul on tõesti kahju. Mul on kõhulihasega probleem ja ma ei saa mängida. Tunnen, et vedasin kõiki alt. Ma ei ole enda karjääris sellises olukorras tihti olnud, mul on kohutav tunne," ütles väljakule tulnud Murray pealtvaatajatele.

Britt lisas, et oli eelmisel aastal enne Wimbledoni slämmiturniiri samuti kõhulihase vigastusega kimpus. "Võttis umbes kümme päeva, kui ennast jälle hästi tundsin. Seekord ei ole vigastus nii hull, aga on alati oht seda veelgi vigastada, kui otsustad sellega mängida," selgitas kolmekordne slämmiturniiri võitja.

Loobumisvõiduga edasi jõudnud Jannik Sinner kohtub veerandfinaalis endise maailma kuuenda reketi Gael Monfilsiga (ATP 276.).