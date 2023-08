Jaapani koondise kapten loodab mängida ka oma viiendal MM-il

Mängujärgsel pressikonverentsil tõdes West Ham Unitedis leiba teeniv Jaapani äärekaitsja Risa Shimizu, et tema jättis endast kõik väljakule.

"Arvan, et see oli mäng, kus saan öelda, et andsin endast kõik, nii et see oli hea," tõdes Shimizu. "2019. aasta MM-il frustreerisid mind mitmed asjad, kuid sel MM-il andsin kõik, mis mul on, võistkonnale. Lepin selle kaotusega," jätkas 27-aastane äärekaitsja.

Jaapani kapten Saki Kumagai, kes mängis oma neljandal MM-il, oli kaotuses pettunud, kuid oli tänulik oma tiimikaaslastele.

"See on väga frustreeriv. Tegime kõike, mida suutsime. Olime väga lähedal, et jõuda järgmisesse ringi, aga tahan tänada oma tiimikaaslaseid, kes minuga võitlesid. Annan alati endast parima. Olen enda tiimi üle uhke," sõnas 32-aastane kapten.

2011. aasta võidupenalti löönud Kumagai ütles ka seda, et ei välista oma viiendal suurturniiril mängimist.

"Seni, kuni mängin veel jalgpalli, on MM-il osalemine see, mille poole ma püüdlen. Selline tee ootab tulevikus ees. Rohkem ma ei oska midagi öelda," kommenteeris kogenud kaitsemängija.