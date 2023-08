Rannajalgpalli Läänemere liiga finaaletapi eel on Eesti klubid lootusrikkad

Nii BSC Thunder Arvutitarga kui ka SK Augur Enemati esindajate sõnul on ettevalmistus olnud hea ning tööd võiduka tulemuse nimel on tehtud palju. SK Augur Enematti on hooaja jooksul kimbutanud ohtrad vigastused, kuid enne turniiri algust on suudetud koosseisu suurendada.

"Viimases trennis oli väga palju mängijaid. Osa mängijaid on vigastuspausilt tagasi ja oleme koosseisu juurde mõned endised mängijaid registreerinud," sõnas klubi esindaja Rasmus Munskind, kelle sõnul on võistkond enne turniiri oma mängu ajanud sirgjoonelisemaks ja kiiremaks.

Ettevalmistust hindaks heaks ka BSC Thunder Arvutitarga meeskonna esindaja Henry Remmelgas: "Vigastustest on taastutud, tööd on tehtud ja plaan on paigas."

Mõlemad meeskonnad lähevad nädalavahetusel jahtima liigavõitu. SK Augur Enemat usub, et suudab sel korral Kopenhaageni meeskonda võita: eelmises omavahelises mängus jäädi taanlastele 2:4 alla. SK Augur Enemat ja Kopenhaageni BSC lähevad vastamisi esimeses poolfinaalis.

BSC Thunder Arvutitark leiab, et liiga on ühtlaselt tugev ja kedagi alahinnata ei saa: meeskonnad mängivad erinevate stiilidega, aga kõigil on omad tugevused. "Midagi lihtsat kellelgi olema ei saa," märkis Remmelgas. BSC Thunder Arvutitark läheb poolfinaalis vastamisi Norra meeskonnaga Pure Nordic Water.