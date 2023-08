Joshua dopingust poksimaailmas: sellega on ilmselge probleem

Kahekordne poksi ühendatud raskekaalu maailmameister Anthony Joshua oli üllatunud, kui kuulis, et Whyte'i organismist leiti dopingujääke, kuid nüüd tõdeb sportlane, et poksis valitseb tõsine dopinguprobleem.

"Ma ei tea, kuidas see korda aetakse või mis see lahendus on, aga sellega on ilmselge probleem," ütles Joshua BBC-le poksis lokkava dopinguprobleemi kohta.

Vahemikus 2012-2014 kandis Whyte poksis tegutsemise keeldu, sest tema organismist leiti keelatud aineid. 2019. aastal sõnas Ühendkuningriigi Antidoping, et proov tema veres oli aga väga madal, mistõttu ei tohiks meest süüdistada.

Whyte on asunud taas oma nime ja au puhtaks pesema.

"Võin kinnitada, et ma pole kunagi antud ainet tarvitanud. Seda mitte viimases treeninglaagris ega ka varem oma elu jooksul," seisis Dillian Whyte'i avalduses Twitteris.

Whyte'i asemel võtab poksiringis koha soomlane Robert Helenius, kes on enda karjääris pidanud 36 profimatši ja võitnud neist 32 (21 nokaudiga). Karjääri suurepäraselt alustanud 33-aastane Joshua on pidanud 28 profimatši ja võitnud neist 25 (22 nokaudiga).