Inglismaal hakatakse mängijate ja treenerite käitumist karmimalt karistama

Endise kohtuniku Howard Webbi sõnul on kohtunikud halba käitumist liiga kaua ignoreerinud, jättes märkused ja karistused millegi eest jagamata või on üritatud olukorda muul viisil lahendada, vahendab BBC.

Inglismaa esiliigas teeniti uute juhiste tõttu avanädalal kollaseid kaarte pea topelt rohkem, kui on teenitud möödunud hooaegade avanädalatel.

"Tahan, et see pole midagi, mida näete vaid paaril järgneval päeval ja nädalal," ütles Webb. Webbi sõnul peavad inimesed mõistma, et erinevad käitumismustrid, mis varem oleksid jäänud tagajärgedeta, saavad uuel hooajal karistatud.

"See on tähtis, et meie kohtunikud suudavad ära tunda ja eristada emotsiooni ning kirge. Liiga kaua pole kohtunikud suutnud seda eristust eriti hästi teha või on nad erinevaid asju ignoreerinud, vahest siis mõeldes, et see on parim viis, kuidas olukorraga tegeleda - mitte ajada asja suureks, üritades mitte tõmmata tähelepanu mõnele rikkumisele väljakul," sõnas Webb.

Webbi arvates on eeskujude seadmine kohtunike käitumises hädavajalik, sest terves maailmas liigub suhtlemine kohtunikega ja käitumine väljakul vales suunas. Lisaks sellele on käitumine, mida nähakse kõrgliigades, teinud elu raskemaks ka madalamate liigade kohtunikel, kes saavad väga tihti halva kogemuse osaliseks.