Itoudis: meil jääb puudu realiseerimisvõimekusest

Kreeka koondis oli turniiril hädas punktide viskamisega, kui kaotusmängus Serbiale (64:71) suudeti visata kõigest 64 punkti ja mängus (70:74) Kreekaga 70 punkti.

Kreeka koondise ja Euroliiga klubi Fenerbahce peatreener Dimitris Itoudis avas Itaalia mängu järel koondise skoorimishädade tagamaid.

"Meil jääb puudu realiseerimisvõimekusest. Asi pole selles, et meil jääb puudu loovusest. Suutsime hoida vastased kõigest 74 punkti peal, samas ise andsime 23 korvisöötu. Me ei olnud kaitses halvad, see kõik on mitme asja kombinatsioon," sõnas Itoudis, kui temalt uuriti mängu järel, kas koondisel jääb puudu loovusest.

"Esimese MM-i mänguni on meil jäänud veel 16 päeva, nii et meil on aega, et mängijate käed lahti siduda. Peame leidma viskekohad. Probleem pole mängijas, vaid minus, kui mängijat väljakul hoian. Peame andma mängijatele enesekindlust, et visata," jätkas kreeklane.

Kreeka koondise superstaar Giannis Antetokounmpo pole selgelt välja öelnud, kas ta sõidab Kreeka koondisele appi või mitte. Mees on hetkel Ameerika Ühendriikides, kus ta taastub põlveoperatsioonist. Itoudise sõnul tuleb rohkem informatsiooni Giannise liitumise kohta lähipäevil.

Kreeka on MM-il C-alagrupis Uus-Meremaa, Jordaania ja Ameerika Ühendriikidega.