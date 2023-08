Juul jõudis pararatta MM-il kahel korral esikümnesse

10 km scratchis ehk lõpufinišiga grupisõidus võidutses austraallanna Alana Forster, edestades lõpujoonel itaallannat Claudia Crettit ja Colombia ratturit Paula Andrea Ossa Velozat. Üheksandana koha teeninud Juul kaotas võitjale ühe ringiga.

"Esimeste emotsioonidega tuli paar vandesõna, aga rahulikult mõeldes on mu eesmärgid ajaga lihtsalt kõrgemaks kasvanud ja tegelikult on grupisõidu lõpuni sõitmine juba parim saavutatud tulemus," vahendab Eesti Jalgratturite Liit Juuli võistlusjärgseid muljeid. "Peab arvestama sellega, kust ma tulen. Olen saanud suve jooksul harjutada Helsingis oleval 400-meetrisel välitrekil neli ja pool päeva. Ei saa oodata, et ma saaksin võrdselt hakkama maailma tipptasemel trekiriikidest tulnud ratturitega."

Omniumi kokkuvõttes, kus võeti arvesse nelja ala – jälitussõit, 200 m lendstardiga sõit, 500 m paigalstardiga sõit ja scratch – teenis Juul 104 punktiga üheksanda koha. Maailmameistriks krooniti uusmeremaalanna Nicole Murray (146 punkti), hõbedase ja pronksise autasu teenisid vastavalt Cretti (144) ja prantslanna Marie Patouillet (144).

Juuli ootab Glasgows ees veel pararatturite maanteesõidu maailmameistrivõistlused, kus ta osaleb nii grupi- kui temposõidus.