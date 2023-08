Latvala istub nädalavahetusel uuesti ralliauto rooli taha

Pärast kolmeaastast pausi nädalavahetusel õnnetusterohkel Soome rallil osalenud Latvala jätkab rallisoonel ning võtab osa sel nädalavahetusel Lahtis aset leidval Lahti Historic Rally'l.

"On suurepärane tunne tagasi roolis olla," ütles Latvala pärast Soome rallit ralliportaalile DirtFish. "Tunnen end praegu väga väsinult, aga juba nädala pärast on klassikaline Lahti ralli. See on võistlus, kus on head Soome rallirajad, ühtlasi on see ka Euroopa meistrivõistluste etapp."

Latvala sõidab Lahtis Toyota Celica GT-4 ralliautoga, tema kaardilugejaks on Enni Mälkönen. Lisaks osaleb rallil 18-kordse rallivõitja isa Jari Latvala. "Ootan väga võimalust isaga koos Celicaga sõita ja siis on paar nädalat puhkust, pärast mida lähme juba Hokkaidosse. Mul on ühe kuu jooksul väga palju rallisid, selle üle lihtsalt peab õnnelik olema," sõnas Toyota tiimipealik.

Hokkaido ralli leiab aset samal nädalavahetusel kui Kreeka ralli, mis on autoralli MM-sarja järgmine etapp. Latvala kinnitas, et jääb Kreeka etapilt kõrvale ning rändab koos kaardilugeja Juho Hännineniga Jaapanisse.

"Lubasin endale, et vaatan, kuidas tal Soome rallil läheb," sõnas Hänninen, kes oli kodusel rallil Latvala kaardilugeja ning rahustav jõud. "Saame igapäevasest elust kaugele ja [Latvala] peaks seal veelgi rahulikum olema, eriti kuna seal saab Jaapani toitu."