Coco Gauff: minu suurim unistus on võita olümpiakuld

Coco Gauff ütleb, et üks tema suurimaid unistusi on võita olümpiakuld. Samuti arvab noor ameeriklanna, et pärast 2024. olümpiat võib teda koos kaasmaalase Jessica Pegulaga paarismängu turniiridel vähem näha.

Gauff-Pegula on ühed vähesed maailma tippu kuuluvatest tennisemängijatest, kes lisaks üksikmängule on maailma tipus ka paarismängus. Koos on nad võitnud viis paarismänguturniiri, jõudnud suure slämmil finaali ja hoidnud paarismängu edetabelis esimest ja teist positsiooni. Edust hoolimata soovib Gauff peale 2024. aasta olümpiat paarismängus hoo maha võtta.

"Ma näen ennast enamikel slämmidel paarismängus osalemas," alustas Gauff. "Aga jah, ausalt öeldes sõltub see lihtsalt sellest, kuidas ma end tunnen. Ma ütlen, et järgmisel aastal tahan ma võib-olla pärast olümpiamänge natuke vähem paarismängu mängida," sõnas noor ameeriklanna.

"Üks minu suurimaid unistusi on võita kuldmedali ja ausalt öeldes arvan, et see on üks asi, kus pole vahet, kas olümpiakuld on võidetud üksik- või paarismängus. Kuldmedal on kuldmedal, aga ma tunnen, et suure slämmi turniiri on kindlasti palju lahedam võita üksikmängus kui paarismängus," selgitas Gauff oma plaane.