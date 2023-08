Viisel ja Sivuha püstitasid teivashüppes isikliku rekordi

Noormeeste kümnevõistluses on kaheksa ala järel esikohal sakslane Amadeus Gräber, kes on kogunud 6800 punkti, teisel kohal on austerlane Matthias Lasch 6565 silmaga.

Esikolmikusse mahub veel šveitslane Andrin Huber 6475 punktiga, kuid prantslane Maxime Moitie-Charnois on temast vaid punkti kaugusel ning hollandlane Jip De Greef on Huberist vaid seitse punkti vähem kogunud.

Kolmapäevase võistluspäeva 24. kohal lõpetanud Valter Eric Viisel jätkas neljapäeval 110 meetri tõkkejooksus ajaga 15,19, kettaheites tulemusega 42.11 ning teivashüppes tulemusega 4.20. Viimased kaks tulemust olid uued isiklikud rekordid. Viisel läheb viimasele kahele alale vastu 5838 punktiga ja on 21. kohal. Viiseli isiklik rekord kümnevõistluses on 7186 punkti.

Esimese päeva 19. kohaga lõpetanud Jaroslav Sivuha sai neljapäeval 110 meetri tõkkejooksus kirja aja 15,80, kettaheites sai ta tulemuseks 32.74 ning teivashüppes ületas Sivuha 4,60 meetri, mis oli ka tema jaoks isiklik tippmark. Sivuha läheb viimasele kahele alale vastu 22. kohal ning on kogunud 5783 punkti, tema isiklik rekord kümnevõistluses on 7175 punkti.

Harry Richard Jääger kogus nelja ala järel 2776 punkti, kuid ei lõpetanud kolmapäeva õhtul 400 meetri jooksu ning katkestas kümnevõistluse.