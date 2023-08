Hyundai tiimipealik: oleme paremaks saanud, aga Toyota on ikka kiirem

Autoralli MM-sarja Hyundai meeskonna tiimipealik Cyril Abiteboul ütles, et meeskond on viimasel kahel rallil saavutanud häid tulemusi, kuid vajab siiski veel suuri samme, et hooaega domineerinud Toyotadele järgi jõuda.

Hyundai meeskond on viimase kahe ralliga (Eesti ja Soome) kogunud MM-sarjas häid punkte: esipiloot Thierry Neuville pälvis mõlemal rallil teise koha ning Esapekka Lappi jäi Eestis kolmandaks, kuid pidi õnnetusterohkel Soome rallil katkestama.

Hyundai tiimijuht Cyril Abiteboul ütles ralliportaalile DirtFish, et viimase kahe ralli tulemused näitavad, et meeskond on õigel teel, aga stabiilselt konkureerimiseks on veel vaja tööd teha. "Tulemused on tugevad ja MM-sarja mõistes positiivsed, aga näeme siiski, et meil jääb vajaka ja peame tegema veel mitu sarnast sammu, et Toyotaga stabiilselt konkureerida," sõnas tiimijuht.

"Teame, et need kiired rallid ei näita tingimata meie auto kõige tugevamaid külgi, aga tehases tehtud töö on aitanud meil teha auto paremaks, stabiilsemaks ja vastupidavamaks. Selle eest olen ma väga tänulik," sõnas Abiteboul.

Thierry Neuville Soome rallil Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Soomlane Teemu Suninen istus Eestis ja Soomes esimest korda Hyundai Rally1 auto rooli ning pälvis vastavalt viienda ja neljanda koha. "Teemul oli [Soomes] mitu head momenti. Natuke oli frustratsiooni, et ta pjedestaalile ei jõudnud, kuid selline probleem tema teisel rallil on märk meie ühisest ambitsioonist," ütles Abiteboul.

Pärast Kalle Rovanperä (Toyota), Ott Tänaku (M-Sport) ja Lappi katkestamist Soome rallil sattus Suninen tasavägisesse heitlusesse kolmanda koha nimel ning tõusis Takamoto Katsuta (Toyota) pirueti tõttu 12. kiiruskatse järel pjedestaalikohale, kuid jäi siiski pühapäeval jaapanlasele alla.

Soomlane tõdes, et oleks tahtnud Soome ja Eesti rallide vahel analüüsimiseks rohkem aega. "Kõigi ootused minu kiiruse osas kasvasid ralli käigus. Tundsin, et pjedestaalikoht oli meil käes, aga raiskasime sekundeid libedate oludega toime tulles. Olime kohati liiga ettevaatlikud ja ma ei võtnud autost võib-olla kõike. Ei teadnud, kuidas oludega kohaneda," sõnas Suninen.

"Olen õnnelik, et sain võimaluse Rally1 autoga sõita ja et meeskond usaldas mind. Edasiste rallide kohta ma veel midagi öelda ei oska, eks näis," ütles soomlane tulevikuplaanide kohta.

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub 7. septembril, kui alustatakse Kreeka ralliga.

MM-sarja sõitjate punktiseis:

1. Kalle Rovanperä (Toyota) 170

2. Elfyn Evans (Toyota) 145

3. Thierry Neuville (Hyundai) 134

4. Ott Tänak (Ford) 104

5. Sebastien Ogier (Toyota) 98

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 87

7. Takamoto Katsuta (Toyota) 58

8. Dani Sordo (Hyundai) 46

9. Teemu Suninen (Hyundai) 34

10. Pierre-Louis Loubet (M-Sport) 28

MM-sarja tootjate punktiseis:

1. Toyota 378

2. Hyundai 311

3. M-Sport Ford 205