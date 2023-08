Poola sprinter saavutas U-20 EM-il haruldase sprindi duubli

Zakrzewski võitis teisipäeval 100 meetri sprindis kulla, peale mida domineeris poolakas ka 200 meetri jooksu, joostes enda isikliku rekordi 20,62. Tema järel võttis hõbeda hollandlane Timo Spiering isikliku rekordiga 20,97 ja pronksile tuli Daniele Groos Itaaliast ajaga 21,01, mis on tema parim aeg.

"Tunnen end hetkel suure kergejõustiku tähena, see tundub hämmastav," sõnas Zakrzewski pärast võitu. "Teen ajalugu ja olen siinsetest sprinteritest üks nooremaid. See on fantastiline. Mul on kaks kuldmedalit 100 ja 200 meetri jooksus - eesmärk on täidetud," rääkis sprinter.

"Olen esimene Poola sprinter, kes saavutas ajaloos kuldmedali 100 m jooksus, nii et see on märk minu riigile, et suudame teha midagi suurt," lõpetas Zakrzewski.